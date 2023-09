POL-HWI: Tatverdächtiger nach Einbruch in einen Kiosk gestellt

Wismar (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es zum Einbruch in einen Kiosk in der Wismarer Altstadt.



Gegen 03:30 Uhr bemerkte ein Zeuge den Einbruch und meldete der Polizei drei flüchtende Personen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter zuvor gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen und entwendeten unter anderem mehrere Zigarettenschachteln. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1.000 Euro.



Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte eine tatverdächtige Person festgestellt und identifiziert werden. Bei dem 19-jährigen Deutschen konnten ein Teil des Diebesgutes sowie Waffen aufgefunden werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls mit Waffen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



