POL-HWI: Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter Räuberischer Erpressung an einem 9-Jährigen

Wismar (ots) -



Nach einem Vorfall vom gestrigen Nachmittag in der Hans-Grundig-Straße in Wismar hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Räuberischer Erpressung aufgenommen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein 9-jähriges Kind auf offener Straße durch drei Männer angesprochen und zur Herausgabe seines Rucksackes aufgefordert worden. Dabei soll einer der Männer, so das geschädigte Kind, mit einem Messer gedroht haben. Das Kind habe sich der Situation entziehen können, indem es weglief.

Den Beschreibungen des Kindes zufolge sei eine der drei Personen dunkleren Haupttyps. Der Mann hätte zudem dunkle Haare und ein rotes T-Shirt sowie eine blaue Jeans getragen.



Kurz daraufhin informierte Polizeikräfte fahndeten im Bereich des Wismarer Friedenshofes erfolglos nach den drei Männern.



Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell