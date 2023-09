POL-SN: Zwei Fälle von Vandalismus mit Feuer - ein Tatverdächtiger ermittelt, Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



In Schwerin kam heute Morgen in zwei Fällen zu Vandalismus durch Feuer:



Im ersten Fall wurden Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Schwerin gegen 2.45 Uhr im Rahmen ihrer Streife auf ein Feuer auf einem Spielplatz am Faulen See aufmerksam. Hier war eine hölzerne Tischplatte eines Unterstandes in Brand gesetzt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt; das Feuer konnte ohne Hilfe der Feuerwehr gelöscht werden.



Im Zuge von Ermittlungen konnte ein 18-jähriger Schweriner als mutmaßlicher Täter ermittelt werden. Dem Deutschen wird nun gemeinschädliche Sachbeschädigung zur Last gelegt, des Weiteren werden nun Schadenersatzansprüche gegen ihn im Raume stehen.



Ein weiterer Fall von Sachbeschädigung durch Feuer ereignete sich wenig später im Stadtteil Mueßer Holz: Gegen 3:20 Uhr wurde eine Polizeistreife auf ein Feuer im Plattenpark an der Hegelstraße aufmerksam. Unbekannte hatten hier offenbar ein ca. 3 m hohes "Insektenhotel" in Brand gesteckt, so dass die Feuerwehr hinzugezogen werden musste.



Das Objekt brannte vollständig nieder; die Sachschadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.



Das Schweriner Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen kann oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.



Die Beschädigung von Objekten im öffentlichen Raum ist kein Kavaliersdelikt. Es handelt sich um handfeste Straftaten, die entsprechend verfolgt werden. Hinzu kommen Schadenersatzansprüche durch die Geschädigten. Für vorsätzlich verursachte Schäden kommen Haftpflichtversicherungen nicht auf!



