POL-LWL: Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes

Ludwigslust (ots) -



Nach einem Vorfall am Donnerstagnachmittag auf dem Alexandrinenplatz in Ludwigslust ermittelt die Kriminalpolizei jetzt wegen schweren Raubes. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 50-jähriger Mann von einem zunächst unbekannten Täter auf offener Straße beraubt worden. Laut Angaben des Opfers, habe der Täter den 50-Jährigen mit einem Messer bedroht und anschließend Bargeld gefordert. Wenig später soll der Täter dem aus Montenegro stammenden Mann Bargeld im unteren dreistelligen Bereich aus der Oberbekleidung geraubt haben. Daraufhin soll der Täter mit dem geraubten Bargeld geflüchtet sein. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen geriet noch am Donnerstagnachmittag ein 17-jähriger Jugendlicher unter Tatverdacht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen den deutschen Jugendlichen dauern derzeit noch an.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell