Presseeinladung: Minister Pegel übergibt neue Drehleiter an Boltenhagen

Landesinnenminister Christian Pegel nimmt gemeinsam mit Bürgermeister Raphael Wardecki an der offiziellen Übergabe der neuen Drehleiter und deren Indienstellung bei der Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen teil.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: Dienstag, 26. September 2023, 17 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen, Weidenstieg 8,

Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr, 23946 Ostseebad Boltenhagen

Das Ostseebad Boltenhagen im Landkreis Nordwestmecklenburg gehört zu den

19 Gemeinden und Ämtern in Mecklenburg-Vorpommern, die bis 2024 ein neues Leiterfahrzeug für ihre Freiwilligen Feuerwehren aus einer gemeinsamen Ausschreibung des Landes mit Brandenburg erhalten.

Durch die Bestellung höherer Stückzahlen konnten pro Drehleiter etwa 200.000 Euro im Vergleich zur Einzelausschreibung gespart werden, so dass eine Drehleiter rund 570.000 Euro statt 770.00 Euro in der Beschaffung kostet.