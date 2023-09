POL-SN: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Schwerin verletzt

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag gegen 15.15 Uhr kam es im Schweriner Stadtteil Feldstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leichte Verletzungen erlitten:



In der Straße Ostorfer Ufer fuhr eine 25-jährige Schwerinerin laut ersten Erkenntnissen mit ihrem Wagen auf den Pkw eines vor ihr haltenden 40-jährigen Mannes, ebenfalls aus Schwerin, auf.

Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Auffahrunfall Verletzungen und mussten ins Klinikum gebracht werden.



Der Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Die Ermittlungen des genauen Unfallhergangs werden durch das Kriminalkommissariat Schwerin durchgeführt.

Es handelt sich bei beiden Verletzten um deutsche Staatsangehörige.



