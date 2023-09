POL-NB: Trabbi aus der Peene geangelt

Details anzeigen Foto Trabbi Demmin Foto Trabbi Demmin

Demmin (ots) -



Am 20.09.2023 haben die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin haben den Auftrag bekommen, zum Bollwerk in Demmin zu verlegen, da dort ein PKW geborgen wurde.



Als die Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Sachverhalt. Ein 36-jähriger Angler aus der Region hat in der Peene geangelt. Dabei hatte er eigenen Angaben zufolge mehrfach Probleme, da sein Haken festhing. Zusammen mit Freunden haben sie den zu dem Zeitpunkt unbekannten Gegenstand mit Hilfe ihres Fahrzeuges aus der Peene gezogen. Es handelte sich um ein Autowrack, welches augenscheinlich schon viele Jahre unter Wasser verbracht hat. Zur Klärung des Sachverhaltes informierte der 36-Jährige die Polizei.



Die Beamten konnten feststellen, dass es sich um einen Trabbi handelt. An dem Trabant befanden sich Müritzer Kennzeichen. Die durchgeführte Sachfahndung nach dem amtlichen Kennzeichen und auch der Fahrzeugidentifikationsnummer ergaben keinen Treffer. Somit steht das Fahrzeug nicht in Fahndung. Insofern haben sich keine weiteren polizeilichen Maßnahmen ergeben.



Die Beamten haben das Ordnungsamt informiert, damit das Fahrzeug sachgemäß entsorgt wird. Dies erfolgte im Anschluss durch die Stadt Demmin mit Unterstützung des THW.



