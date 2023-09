POL-GÜ: Einbrecher erbeuten in Tessiner Wohnung Bargeld und Schmuck im Wert von 8500 Euro

Tessin (ots) -



Nachdem unbekannte Täter in eine Tessiner Wohnung eingebrochen sind und Wertsachen im Gesamtwert von 8500 Euro erbeuteten, ermittelt nun die Kriminalpolizei Güstrow.



Die 84-jährige Hauseigentümerin und Bewohnerin der betroffenen Wohnung befand sich zum vermeintlichen Tatzeitraum am späten Nachmittag des 21.09.2023 nicht vor Ort. Laut eigenen Angaben war die Deutsche für einen Einkauf circa 20 Minuten außer Haus. Als die Frau zurückkehrte, stellte sie fest, dass diverse Räumlichkeiten im gesamten Haus durchsucht wurden. Nach einer vorläufigen Begutachtung seien Bargeld und Schmuck im Wert von 8500 Euro entwendet worden.



Wie sich der oder die Täter Zugang zum Haus sowie der Wohnung verschaffen konnten ist derzeit Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz. Die eingesetzten Polizeikräfte sicherten diverses Spurenmaterial, dessen Auswertung im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Güstrow vorgenommen wird.



