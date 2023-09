POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall in Prebberede/ Neu Heinde - 26-Jähriger verstirbt

Prebberede/ Neu Heinde (ots) -



Am Morgen des 21.09.2023 ereignete auf der Bundesstraße 108 ein tödlicher Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW sowie eines Transporters.



Laut gegenwärtigem Stand der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen befuhr der 26-Jährige gegen 08:51 Uhr die B108 aus Richtung Laage kommend, als er in einer Kurve auf Höhe der Ortslage Neu Heinde aus bisher nicht geklärten Gründen mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet. Der Fahrer eines ihm entgegenkommenden LKW habe laut aktuellen Erkenntnissen nicht rechtzeitig reagieren können, um die folgende frontale Kollision zu verhindern. Der 26-jährige Fahrer des Transporters verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der 48-jährige Fahrer des LKW wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.



Die Verkehrsunfallaufnahme wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch Mitarbeiter der DEKRA realisiert. Auch Verkehrsunfallermittler der Kriminalpolizei kamen vor Ort zum Einsatz. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B108 in beide Richtungen voll gesperrt.



Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 45.000 Euro



Die weiterführenden Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Güstrow übernommen.



