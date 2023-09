POL-HRO: Radfahrer nimmt Verfolgung auf und verhindert Betrug

Rostock (ots) -



Dem couragierten Eingreifen eines Radfahrers ist es zu verdanken,

dass eine Frau ihre bereits übergebenen Wertsachen wiedererlangte.



Am gestrigen Tag gegen 14:45 Uhr erhielt eine 65-jährige Rostockerin

einen Anruf. Im Gespräch wurde ihr vorgetäuscht, dass eine enge

Freundin einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Diese säße in Haft

und könne nur durch eine Kaution wieder freigelassen werden.



Im Glauben Gutes zu tun, vereinbarte die Geschädigte mit einem

angeblichen Staatsanwalt ein Treffen im Patriotischen Weg in Höhe der

Hausnummer 124. Hier sollte die Übergabe von Wertsachen stattfinden.

Der angebliche Staatsanwalt erschien jedoch nicht selbst, sondern

schickte eine Abholerin. Letztere nahm die Wertsachen an sich, im

Anschein diese an das Amtsgericht zu liefern.



Die Geschädigte bemerkte, dass die Abholerin mit den Wertsachen nicht

in Richtung Amtsgericht ging, sondern entgegen der Absprache in

Richtung der Neuen Werderstraße/Luisenstraße abbog.



Daraufhin eilte die Geschädigte der Frau hinterher und machte hierbei

lautstark auf sich und die Täterin aufmerksam. Ein Fahrradfahrer

wurde hellhörig und nahm die Verfolgung auf. Ihm gelang es, der Frau

die Umhängetasche mit samt der Wertsachen zu entreißen und der

Geschädigten zurückzugeben. Die Täterin flüchtete derweil. Erst im

Nachgang verständigte man die Polizei.



Die Kriminalpolizei hat weiteren Ermittlungen übernommen und sucht

hierzu Zeugen. Wer hat den Vorfall mitbekommen oder hat die

Tatverdächtige am 20. September zwischen 16 Uhr und 16:45 Uhr in den

Straßen Patriotischer Weg/Neue Wederstraße/Luisenstraße gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0381 49 16 1616

entgegen.



Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 40 bis 50 Jahre alt

- Ca. 160 Zentimeter groß

- Schlanke Beine, leicht untersetzter Oberkörper

- Braune Augen

- Schwarze, leicht lockige Haare

- Helle Jacke

- Dunkle Hose

- Heller Hut

- Trug eine OP-Maske



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell