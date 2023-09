POL-HRO: Schneller Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - Zwei Tatverdächtige nach Transporterdiebstahl in Rostock gestellt

Rostock (ots) -



Nachdem in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags ein Transporterdiebstahl bekannt geworden war, hat die Kriminalpolizei bereits zwei Tatverdächtige ermitteln können.



Der 51-jährige Geschädigte informierte gegen 07:00 Uhr die Polizei, nachdem er den Diebstahl seines in der Rostocker Innenstadt abgestellten VW-Transporters bemerkt hatte.

Durch umfangreiche Suchmaßnahmen konnte das Fahrzeug des Rostockers in Brinckmansdorf aufgefunden werden.



Die hinzugerufenen sowie zivil eingesetzten Beamten der Rostocker Kriminalpolizei konnten schon gegen 09:50 Uhr zwei polizeibekannte Deutsche am zuvor entwendeten Transporter stellen.

Bei den 37 und 47 Jahre alten Tatverdächtigen handelt es sich um Männer aus der Hanse- und Universitätsstadt sowie dem Landkreis Rostock, die in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten waren. Sie wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen sowie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock entlassen.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



