POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Kita

In der Nacht vom 20.09.2023 zum 21.09.2023 ist es zu einem Einbruch in eine Kita im Rotdornweg in 17039 Trollenhagen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu dem Büro der Einrichtung verschafft. Es wurde nichts entwendet. Die Täter waren augenscheinlich auf der Suche nach Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen. Zeugen, die in der vergangenen Nacht auffällige Personenbewegungen im Bereich der Kita im Rotdornweg in Trollenhagen bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise zum Einbruchsdiebstahl oder möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 03961-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



