POL-SN: 53-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Schwerin (ots) -



Tödliche Verletzungen erlitt am heutigen Morgen ein 53-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Schweriner Stadtteil Lewenberg: Der Motorradfahrer befuhr laut ersten Erkenntnissen gegen 6.35 Uhr die Wismarsche Straße und stieß hier mit dem Wagen eines 58-jährigen Mannes zusammen, der von einem Grundstück auf die Straße einbog.



Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen, denen er später im Klinikum erlag. Der Fahrer des Pkw blieb laut ersten Informationen unverletzt.



Zur Untersuchung der genauen Unfallursache kam in Ergänzung zu den kriminalpolizeilichen Ermittlungen ein technischer Gutachter zum Einsatz.



Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 20.000 Euro beziffert.

Am Unfallort kam es im Zuge von Bergungsarbeiten über mehrere Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang erfolgen durch das Kriminalkommissariat Schwerin.



Es handelt sich bei beiden Unfallbeteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell