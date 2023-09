POL-HWI: PKW-Fahrer mit 52 km/h zu viel festgestellt

Dassow (ots) -



Am 20. September führten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf aufgrund mehrerer Bürgerhinweise Geschwindigkeitsmessungen auf der B105 zwischen Zarnewenz und Dassow durch. Dabei stellten sie im Verlauf des Nachmittags bei den knapp 1000 durchfahrenden Fahrzeugen 120 Verstöße fest.



Von diesen 120 festgestellten Geschwindigkeitsverstößen waren 22 Fahrzeugführer mit einer vorwerfbaren Überschreitung von mindestens 16 km/h zu viel unterwegs und bewegten sich somit im Bußgeldbereich.



Der schnellste Fahrer war bei erlaubten 50 km/h mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 102 km/h unterwegs. In diesem Fall muss mit einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro, 2 Punkten und einem einmonatigen Fahrverbot gerechnet werden.



Nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen. Um die Sicherheit im Straßenverkehr stetig zu erhöhen, werden täglich Verkehrs- sowie Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.



