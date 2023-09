POL-LWL: Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich schwer

Neustadt-Glewe (ots) -



Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad hat sich am Mittwochnachmittag in Neustadt-Glewe eine 54-jährige Frau schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte die Fahrradfahrerin von der Fahrbahn kommend auf den angrenzenden Gehweg aufzufahren, als sie dabei mit dem Fahrrad gegen einen Bordstein geriet. Dabei kam sie zu Fall und zog sich schmerzhafte Verletzungen an der Hüfte sowie an der Schulter zu. Die 54-Jährige wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell