POL-GÜ: 20.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsfehler auf der L132 zwischen Rostock und Pölchow

Am späten Nachmittag des 20.09.2023 ereignete sich auf der L132 ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden unter Beteiligung zweier PKW. Drei Personen wurden im Rahmen des Verkehrsunfallgeschehens leicht verletzt.



Etwa 16:25 Uhr befuhr der 31-jährige Fahrer eines VW die L132 aus Richtung Rostock kommend in Richtung Pölchow, als er auf Höhe der Anschlussstelle Rostock-Südstadt nach links auf die Autobahn 20 auffahren wollte. Hierbei übersah der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die ihm entgegen kommende und vorfahrtberechtigte 21-jährige Fahrerin eines Peugeot. Beide Fahrzeugführer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Aufgrund der Stärke des Aufpralls mussten beide PKW im Anschluss der Verkehrsunfallaufnahme abgeschleppt werden. Die hier aus den Fahrzeugen ausgelaufenen Betriebsstoffe konnten durch eine beauftragte Fachfirma zunächst gebunden und im Weiteren beseitigt werden.



Der 31-jährige Unfallverursacher, die 21-jährige Fahrerin des Peugeot sowie deren 19-jährige Beifahrerin wurden nach einer medizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in das Universitätsklinikum Rostock gebracht. Nach bisherigem Kenntnisstand erlitten alle Unfallbeteiligten leichte Verletzungen.



Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.



