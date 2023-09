POL-HST: Fahrradcodierung am Blaulichttag - Polizei pur - 26.09.2023

Details anzeigen Bildquelle Polizei Stralsund Bildquelle Polizei Stralsund

Stralsund (ots) -



Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom Dienstag, dem 12.09.2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5600712 kann nunmehr mitgeteilt werden, dass anlässlich des geplantes Blaulichttages am kommenden Dienstag und aufgrund der hohen Nachfrage die Stralsunder Polizei nicht nur verschiedene Aufgabenbereiche der Polizei zur Erkundung anbietet, sondern auch eine kostenlose Fahrradcodierung.

Interessierte sind herzlich eingeladen, in der Zeit von 10:00 Uhr - 16:00 Uhr in der Barther Str. 73 in Stralsund, ihre Räder (ausgenommen Carbonräder) codieren zu lassen, verschiedene Fahrzeuge sowie ein Boot der Wasserschutzpolizei zu besichtigen, Spuren/Fingerabdrücke zu sichern und vieles mehr.

Für die Codierung wird der Personalausweis, bei Kindern und Jugendlichen eine Vollmacht der Erziehungsberechtigten, sowie bei E-Bikes der Akkuschlüssel (kurzzeitiger Ausbau) benötigt.

Aufgrund der eingeschränkten Parkplatzmöglichkeiten wird empfohlen, zu Fuß, mit dem Rad oder mittels öffentlicher Verkehrsmittel zu kommen.

Besuchende jeden Alters können sich zusätzlich auf:



- die Einstellungsberatung der FHöVPR,

- die Kriminaltechnik,

- Elemente der Einsatzausrüstung wie auch

- die Gewahrsamszellen freuen.



Interessierte Schülergruppen sind ebenfalls herzlich willkommen und werden gebeten, sich zuvor mit einer kurzen E-Mail unter sbe-praevention-pi.stralsund@polmv.de anzumelden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell