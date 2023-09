POL-NB: Hauptwasserzuleitung in einem Wohnblock beschädigt

Pasewalk (LK VG) (ots) -



Am 20.09.2023, gegen 22.00 Uhr wurde die Polizei Pasewalk darüber informiert, dass ein polizeibekannter 45-jähriger Mann eine Hauseingangstür in der Pestalozzistraße in Pasewalk gewaltsam öffnete, um in den Keller zu gelangen. Die Polizeibeamten eilten zu der Anschrift, konnten aber den Mann nicht mehr antreffen.

Im Keller wurde ein beschädigter Filter mit bis dahin unbekannter, austretender Flüssigkeit festgestellt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Filter durch den Mann mutwillig beschädigt. Auf Grund des Geruchs der Flüssigkeit und der Farbe des Filters konnte eine Gefahr für die Anwohner nicht ausgeschlossen werden, so dass die 21 angetroffenen Bewohner des Hausaufganges vorerst evakuiert wurden. Die Feuerwehr Pasewalk (zwei Einsatzfahrzeuge mit zehn Kameraden) und ein Bereitschaftsdienst für Wasser und Wärme aus Pasewalk wurden alarmiert. Diese trafen zeitnah am Ort des Geschehens ein. Es konnte schnell Entwarnung für die Bewohner gegeben werden, da es sich um die Hauptzuleitung für Trinkwasser handelte. Somit konnten alle wieder in ihre Wohnungen zurück. Das Trinkwasser musste abgestellt werden, da zu dieser Zeit eine Behebung des Schadens unmöglich war. Die Reparatur kann erst am 21.09.2023 erfolgen.

Da es sich um die Hauptzuleitung des gesamten Gebäudes handelt, haben jetzt 45 Wohneinheiten in der Pestalozzistraße bis zur Instandsetzung kein Trinkwasser.

Nach erster Einschätzung beläuft sich der Schaden an der Wasserzuleitung auf ca. 3.000 Euro und an der Hauseingangstür auf ca. 500 Euro. Es sind ca. 50 Liter Wasser bis zur Abstellung ausgetreten.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.



