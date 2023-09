POL-NB: Arbeitsunfall in einem Landwirtschaftsbetrieb in Friedrichshöh/ Woldegk

Friedland (LK MSE) (ots) -



Am 20.09.2023, gegen 18:40 Uhr, wurde die Polizei über einen Arbeitsunfall in einem Landwirtschaftsbetrieb in Friedrichshöh bei Woldegk informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich ein 35-jähriger Litauer auf dem Dach einer offenen Lagerhalle. Auf dem Gelände finden derzeit Sanierungsarbeiten statt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann durch eine lichtdurchlässige Wellplatte ca. 6 Meter in die Tiefe. Dadurch wurde der 35-Jährige lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald verbracht.

Zur Klärung der weiteren Umstände kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. Am morgigen Tag wird zusätzlich das Landesamt für Gesundheit und Soziales vor Ort erscheinen.



