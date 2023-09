POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall bei Stralsund

Stralsund (ots) -



Am Dienstag, dem 19.08.2023 gegen 13:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 194 in Fahrtrichtung Stralsund an der Ampelkreuzung zur Bundesstraße 105 zu einem Unfall zwischen einem Ford-Transporter und einem Pkw Suzuki.



Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 81-jährige deutsche Fahrer des Suzuki auf den ihm vorausfahrenden Transporter auf. Hierbei verletzte sich seine 86-jährige Beifahrer augenscheinlich schwer und kam in der weiteren Folge mittels Rettungsdienstes ins Krankenhaus. Die 51-jährige deutsche Führerin des Transporters sowie die zwei Insassen (61 J. und 19 J. alt) blieben unverletzt.



Der Suzuki war in der weiteren Folge nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Zudem liefen Betriebsstoffe aus, welche beseitigt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Beeinträchtigungen auf den laufenden Verkehr waren gering, da an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.



