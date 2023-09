POL-ANK: Aktuelle Warnmeldung: Vorsicht Betrug! Derzeit vermehrt Schockanrufe und Betrugsversuche in Vorpommern-Greifswald

Vorpommern-Greifswald (ots) -



Die Polizei wurde am gestrigen Dienstag über drei Sachverhalte zu sogenannten Schockanrufen bzw. Gewinnversprechen, vor allem im Raum Usedom, Löcknitz und Ueckermünde informiert. Dabei entstand in einem Fall ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Es geht dabei vor allem auch um das Phänomen des "Enkeltricks". Betrüger geben vor, dass ein Familienangehöriger nach einem Unfall im Gefängnis sitzt und freigekauft werden muss, nach einem Unfall im Krankenhaus ist und die lebenswichtige Operation bezahlt werden muss oder aber der "Enkel" oder die "Enkelin" in einer finanziellen Notlage steckt. Eine andere Masche der Betrüger sind sogenannte Gewinnversprechen, für deren Auszahlung entsprechende Notarkosten oder sonstige Gebühren verlangt werden. Die Polizei warnt: Das ist Betrug!



Wichtige Hinweise der Polizei:



- Legen Sie sofort auf!

- Warnen Sie Ihre Eltern und Großeltern vor den Maschen der

Betrüger!

- Melden Sie den Vorfall der Polizei!



Weitere Hinweise und Tipps zum Thema Betrug sind auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ nachzulesen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell