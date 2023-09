POL-NB: Brand eines Dachstuhls - Brandursache ist technischer Defekt

Demmin (ots) -



Am 20.09.2023 gegen 03:30 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE den Brand eines Dachstuhls in 17111 Annenhof mit. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie eine starke Rauchentwicklung, aber kein offenes Feuer feststellen. Die drei Bewohner des Doppelhauses waren bereits selbständig aus dem Haus gegangen und wurden nicht verletzt.



Die Kameraden der Feuerwehr konnten durch den schnellen Löscheinsatz größere Schäden an dem Wohnhaus verhindern. Die Löscharbeiten konnten bis 06:00 Uhr abgeschlossen werden. Derzeit ist das Wohnhaus auf Grund der Löschmaßnahmen aber nicht bewohnbar. Zur Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nichts gesagt werden.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren im Einsatz. Derzeit wird als Brandursache von einem technischen Defekt einer Kaffeemaschine ausgegangen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell