POL-SN: Nach Einsatz der Bildüberwachung am Marienplatz: Zwei Tatverdächtige nach Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt

Am gestrigen Nachmittag führte der polizeiliche Einsatz der Bildüberwachung am Schweriner Marienplatz zu einem prompten Erfolg:



Gegen 15.15 Uhr wurden Polizeibeamte des Schweriner Polizeihauptreviers bei der Sichtung der Bildübertragung auf das verdächtig erscheinende Verhalten zweier Männer aufmerksam, das auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz hindeutete.



Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zum Erfolg: Die beiden Tunesier im Alter von 32 und 36 Jahren konnten in einer Straßenbahn angetroffen und kontrolliert werden. In ihren Taschen fanden sich verschiedene Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente. Beide Männer wurde daraufhin zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Polizeihauptrevier gebracht.



Die aufgefundenen Rauschmittel und weitere Beweisstücke wurden sichergestellt.



Gegen die Männer wurde Strafanzeige erstattet. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Sachverhalt obliegen dem Kriminalkommissariat Schwerin.



