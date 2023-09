POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung mit Bildmaterial der Schweriner Polizei nach Taschendiebstahl mit anschließendem Computerbetrug

Schwerin (ots) -



Am 7.6. kam es in Schwerin-Lankow zum Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil einer 90-jährigen Deutschen. Mittels einer hierbei erlangten Girokarte hoben die unbekannten Tatverdächtigen anschließend mehrfach Geld der Rentnerin an einem Schweriner Geldautomaten ab und nahmen Zahlungen vor.



Die Schadenssumme beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag.



Die Schweriner Polizei veröffentlicht nach Ausschöpfung anderer Ermittlungsansätze nun Fotoaufnahmen der Tatverdächtigen, die bei den Verfügungen am Geldautomat entstanden sind.



Diese sind hier einsehbar: https://fcld.ly/oefahndsnbetr



Wer die Personen oder deren getragene Bekleidung wiedererkennt oder Angaben zum Aufenthaltsort der Personen machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache mit der Polizei Schwerin in Verbindung zu setzen.



