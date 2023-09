POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstählen in Firmen

Woldegk (ots) -



In der Nacht vom 18.09.2023 zum 19.09.2023 ist es zu Einbrüchen in zwei Firmen in der Straße Mühlenblick in 17348 Woldegk gekommen.



Bei der einen Firma handelt es sich um eine Holzfirma. Bislang unbekannte Täter haben sich auf das Firmengelände begeben und aus der Fahrerkabine eines Traktors der Marke John Deere den Bordcomputer sowie eine der Armlehnen samt Joystick entwendet. Der Bordcomputer hat einen Wert von ca. 10.000 Euro und die entwendete Armlehne samt Joystick einen Wert von ca. 5.000 Euro.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz.



Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab der Firmeninhaber an, dass es in der Nacht vom 14.09.2023 zum 15.09.2023 ebenfalls zu einem Diebstahl von dem Firmengelände kam, was er noch nicht bei der Polizei angezeigt hatte. Bislang unbekannte Täter haben ein Anhängerzug der Marke "John Deere" mit einem Wert von ca. 800 Euro entwendet.



Bei der zweiten angegriffenen Firma handelt es sich um eine Baufirma. Am 18.09.2023 gegen 23:00 Uhr sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Firma eingebrochen. Dabei wurde die akustische und visuelle Alarmanlage aktiviert, so dass die Täter geflüchtet sind. Als der Wachschutz und der Eigentümer kurze Zeit später vor Ort eingetroffen sind, war kein Täter mehr vor Ort. Die Überprüfung hat ergeben, dass nichts entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Der Polizei wurde dieser Einbruch erst bei der Anzeigenaufnahme des oben beschriebenen Einbruchs in der Holzfirma am 19.09.2023 übermittelt.



Die Ermittlungen wegen der hier genannten Straftaten wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen im Mühlenblick (bei der dortigen Tankstelle), möglichen Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 und im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell