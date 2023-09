POL-HRO: Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Rostock (ots) -



Unter Alkoholeinfluss fuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer am gestrigen Dienstagmorgen auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw auf.



Der im Landkreis Vorpommern-Rügen wohnhafte Mann befuhr gegen 05:45 Uhr die Feuerwehrstraße. An der Einmündung Feuerwehrstraße/Hinrichshäger Straße übersah der Deutsche beim Abbiegen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw VW und fuhr diesem auf.

Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme ergab ein beim Lkw-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,19 Promille. Dem Deutschen wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell