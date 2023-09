POL-NB: Zeugenaufruf nach Hundebiss auf dem Datzeberg

Details anzeigen Foto Hund Datzeberg Foto Hund Datzeberg

Am 16.08.2023 gegen 11:20 Uhr wurde auf dem Neubrandenburger Datzeberg ein Mann durch einen bislang unbekannten Hund eines bislang unbekannten Hundehalters gebissen. Der 68-jährige deutsche Geschädigte hat zusammen mit seiner Ehefrau das dortige Einkaufscentrum über den Ausgang bei der Post verlassen. Sie haben den angeleinten Hund gesehen und sind extra einen großen Bogen um diesen gegangen, da der Hund schon kräftig gebellt hat. Die Leine war anscheinend aber länger, so dass der Hund plötzlich den 68-Jährigen von hinten angesprungen ist und ihn dann in den linken Ellenbogen gebissen hat. Der 68-Jährige hatte dadurch eine offene Bisswunde erlitten, die später medizinisch versorgt werden musste.



Nach dem Vorfall hat das Ehepaar auf den Hundebesitzer gewartet, um diesen zur Rede zu stellen. Als dieser kam, haben sie den Hundebesitzer angesprochen und den Vorfall erläutert. Auf Nachfrage hat der Hundebesitzer seine persönlichen Daten nicht rausgegeben und ist mit dem Hund einfach weggegangen. Dabei hat er noch gesagt, dass das Ehepaar beim nächsten Mal nicht so dicht an dem Hund vorbeigehen soll.



Der Hund ist schwarz mit weißen Abzeichen an der Brust, hat eine graue Schnauze und ein rotes Geschirr mit einer lilafarbenen Leine. Er war ca. 50 cm groß (siehe angefügtes Foto).



Der Hundehalter ist Mitte bis Ende 30, ca. 1,70m groß, sportlich und schlank mit einer Glatze. Er trug am Tattag ein orangefarbenes Tanktop, eine lange blaue Jeanshose, Turnschuhe (Farbe und Marke nicht bekannt) und eine goldfarbene Kette. Auffällig war, dass der unbekannte Mann flächendeckend tätowiert war. Er soll sich des Öfteren auf dem Datzeberg aufhalten.



Die Ermittlungen wegen der fahrlässigen Körperverletzung wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zur Aufklärung der Straftat geführt. Wer den hier beschriebenen Hundebesitzer kennt, den Hund auf dem angefügten Foto wieder erkennt oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



