POL-GÜ: Sperrung der B110 in Tessin - 12-Jähriger nach Zusammenstoß mit Traktorgespann schwerverletzt

In den Morgenstunden ereignete sich auf der Ortsdurchfahrt in Tessin, der B110, ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Traktorgespanns sowie eines 12-Jährigen. Der Junge wurde hierbei schwer verletzt.



Etwa 07:20 Uhr informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises Rostock die Polizei in Sanitz über den Unfall. Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme war der 12-Jährige mit dessen Fahrrad unterwegs, als er die August-Bebel-Straße überquerte und hier vermeintlich aus Unachtsamkeit mit dem Anhänger eines vorbeifahrenden Traktorgespanns zusammenstieß.



Aufgrund der Kollision erlitt der Junge schwere Verletzungen und wurde mit Verdacht auf Beinfraktur sowie Verletzung der Wirbelsäule mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Rostock geflogen.



Zur Unterstützung der Verkehrsunfallaufnahme kommt die DEKRA vor Ort zum Einsatz. Aus diesem Grund ist die B110 in Tessin in beide Fahrtrichtungen bis auf Weiteres voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die eingesetzten Polizeikräfte über die Saint-Jürgen-Straße umgeleitet.



Angaben zu möglichen Sachschäden können derzeit nicht vorgenommen werden.



