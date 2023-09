POL-LWL: Autofahrer kam bei Verkehrsunfall auf der B 191 ums Leben (Ergänzungsmeldung)

Dömitz (ots) -



Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 191 zwischen Dömitz und Heiddorf (wir informierten) ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam der mit zwei Personen besetzte PKW auf gerade Strecke aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb der Autofahrer wenig später an der Unfallstelle. Die Beifahrerin, die schwere Verletzungen erlitt, kam anschließend in ein Krankenhaus. Am Unfallauto entstand erheblicher Sachschaden, der vor Ort zunächst auf ca. 15.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Rettungsmaßahmen und der Unfallaufnahme musste die B 191 an der Unfallstelle für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei schließt nach ersten Erkenntnissen nicht aus, dass akute gesundheitliche Probleme beim Fahrer der Grund für das Abkommen des Autos von der Fahrbahn waren.



