POL-LWL: Schwerer Autounfall auf der B 191 (Erstinformation)

Dömitz (ots) -



Bei einem schweren Autounfall auf der B 191 zwischen Dömitz und Heiddorf ist am Mittwochmorgen eine Person getötet und eine weitere Person schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache war ersten Erkenntnissen zufolge kurz nach 05 Uhr ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die B 191 ist seither an der Unfallstelle voll gesperrt. Weitere Information folgen.



