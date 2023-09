POL-HRO: Verdacht der Sexualstraftat - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Schwerin (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des

Polizeipräsidiums Rostock



Nachdem die Polizei am Wochenende Hinweise auf ein Sexualdelikt

erlangte, konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen

werden.



Am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über

einen Vorfall, der sich bereits in den frühen Morgenstunden

zugetragen haben soll.

Eine 17-jährige Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit und der

19-jähriger Beschuldigte lernten sich bisherigen Angaben nach

zunächst in einer Schweriner Diskothek kennen. Im Anschluss soll es

gegen den Willen der Geschädigten zum vollendeten Geschlechtsverkehr

in einem Pkw gekommen sein. Hierbei soll der Beschuldigte die

Geschädigte bedroht haben.



Erst nach der Tat soll der Beschuldigte von ihr ab- und sie

anschließend aus dem Fahrzeug gelassen haben.



Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin sicherte Spuren am Tatort und

erlangte ferner durch Ermittlungen und Zeugenbefragungen weitere

Hinweise auf die Identität des Mannes.



Am Montag folgte schließlich seine Festnahme. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Schwerin ordnete das Amtsgericht die

Untersuchungshaft des türkisch stämmigen Mannes an. Er wurde

anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen der Tat dauern weiter an.

Es wird auf die Unschuldsvermutung hingewiesen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell