POL-NB: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Göhren-Lebbin (ots) -



Am 19.09.2023 gegen 06:20 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind in 17213 Untergöhren gekommen. Ein 48-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr mit seinem achtjährigen Sohn auf dem Beifahrersitz den Laschendorfer Weg aus Richtung der Straße Zum Fleesensee und wollte geradeaus über die Kreuzung in Richtung Malchow fahren. Er hielt an der Kreuzung an, da die Sicht dort sehr eingeschränkt ist. Eine 29-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Gemeindestraße in Untergöhren aus Richtung Göhren-Lebbin kommend. Sie wollte geradeaus über die Kreuzung in Richtung Parkweg fahren und übersah den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten PKW des 48-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei alle drei Personen leichtverletzt wurden. Sie wurden mit verschiedenen Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell