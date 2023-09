POL-SN: 29-Jähriger bei Schwelbrand in Wohnung durch Rauchgase verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 29-jähriger Deutscher wurde am gestrigen Abend bei einem Schwelbrand in seiner Wohnung im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz leicht verletzt.



Nachbarn wurden gegen 19.10 Uhr auf das Geschehen in der Otto-von Guericke-Straße aufmerksam und brachten den Mieter ins Freie. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Beobachtung ins Klinikum gebracht.



Ersten Erkenntnissen nach könnte der Brand im Bereich technischer Versorgungsleitungen der Wohnung ausgebrochen sein. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro beziffert.



Die Ermittlung der Brandursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin.



