POL-HRO: Couragierte Verkäufer hindern Ladendieb an Flucht

Rostock (ots) -



Couragierte Verkäufer haben am gestrigen Montag einen renitenten Ladendieb an der Flucht gehindert und gleich mehrere Diebstähle aufgedeckt.



Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann eine Hose aus einem in der Rostocker Innenstadt befindlichen Bekleidungsgeschäft entwendet haben. Als die Mitarbeiter den Tatverdächtigen ansprachen und nach der Hose fragten, reagierte der Mann aggressiv und schubste das Verkaufspersonal.

Der 34-jährige Ladendieb konnte schließlich bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden.



Bei der anschließenden Durchsuchung des bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Rumänen konnten weitere, zuvor entwendete, Bekleidungsgegenstände anderer Geschäfte aufgefunden und sichergestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell