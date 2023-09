POL-HRO: Polizei ermittelt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Rostock (ots) -



Nachdem es in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu einem Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gekommen war, sucht die Polizei nun Zeugen.



Ein Bewohner des Hauses in der Budapester Straße hatte gegen 04:15 Uhr des heutigen Dienstags Brandgeruch bemerkt und über Notruf die Feuerwehr alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im Erdgeschoss des Wohnhauses ausgebrochen. Durch die Brandentwicklung wurden abgestellte Fahrräder sowie Teile der dortigen Fassade beschädigt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Mehrfamilienhaus kurzzeitig verlassen, ein 41-jähriger Bewohner wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation vor Ort medizinisch versorgt.



Im Verlauf des Vormittags haben Spezialisten der Kriminalpolizei und ein Brandsachverständiger den Brandort untersucht. Hier konnte nach ersten Untersuchungen sowohl eine technische Ursache als auch Selbstentzündung als Brandursache ausgeschlossen werden.



Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Aufklärung dieser Straftat führten, bittet die Polizei jetzt dringend um Mithilfe der Bevölkerung.



Möglicherweise haben Zeugen am heutigen Dienstag zwischen 04:00 und 04:30 Uhr im Bereich der Budapester Straße 57 Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



