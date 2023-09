POL-LWL: Strafanzeigen gegen Autofahrerin und Beifahrer

Brüel (ots) -



Im Ergebnis einer Verkehrskontrolle am Montag in Brüel hat die Polizei gegen die Fahrerin als auch gegen den Beifahrer eines PKW Strafanzeige erstattet. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, ist die 30-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bereits im Juni dieses Jahres hatte die Polizei die Fahrerin bei einer Verkehrskontrolle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Bei der Überprüfung der hinteren Kenneichentafel am PKW stellte sich zudem heraus, dass die Plakette für die Hauptuntersuchung des Autos (sogenannte TÜV-Plakette) verfälscht und manipuliert worden war. Manipulationen entdeckten die Polizisten dann auch in der PKW-Zulassungsbescheinigung. Dort wurde das Datum für die nächste Hauptuntersuchung des Fahrzeuges per Hand überschrieben. Da es sich bei dem 35-jährigen Beifahrer um den Halter des betreffenden PKW handelte, hat die Polizei gegen ihn Strafanzeige wegen Urkundenfälschung erstattet. Die Polizei stellte die Kennzeichentafel sowie die Zulassungsbescheinigung sicher.



