POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung der Stadthalle

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht vom 15.09.2023 zum 16.09.2023 wurde die Neubrandenburger Stadthalle von bislang unbekannten Tätern mit Graffiti besprüht. Die Täter haben an der zum Jahnsportforum zeigenden Fensterfront mehrere Schriftzüge in den Farben orange, grau und pink angebracht. Die Schriftzüge sind mehrere Buchstabenkombinationen, welche nicht eindeutig erkennbar sind und eine Größe von neun Meter Länge und 2,20 Meter Höhe haben. Die Höhe des Schadens kann nicht genau eingeschätzt werden.



Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Dafür werden Zeugen gesucht. Wer in der Nacht vom 15.09.2023 zum 16.09.2023 auffällige Personen im Bereich der Stadthalle gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu der Straftat oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell