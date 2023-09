POL-LWL: Fieberhafte Suche nach Rentner - Polizei findet Vermissten auf Hinterhof

Parchim (ots) -



Eine großangelegte Suche nach einem vermissten Rentner aus Parchim endete in der Nacht zum Dienstag erfolgreich. Der 85-jährige Vermisste, der mehrere Stunden ziellos durch die Stadt umherirrte, konnte von der Polizei auf einem Hinterhof festgestellt werden. Der 85-Jährige war wohlauf und wurde in die Pflegeeinrichtung zurückgebracht, aus der er am Abend verschwunden war. Zwischenzeitlich hatten mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei und ein Fährtenhund nach dem Vermissten, der mit einem Rollator unterwegs war, gesucht. Zum Einsatz kam zudem der Polizeihubschrauber. Dessen Besatzung suchte nach dem 85-Jährigen aus der Luft und überflog dabei insbesondere Kleingartenanlagen, Parks sowie Uferbereiche der Elde und des Wockersee. Nach einem Zeugenhinweis konnte der vermisste Mann gegen 01:10 Uhr in der Wallallee auf einem Hinterhof schließlich aufgegriffen werden.



Am Dienstag vergangener Woche hatte die Polizei einen vermissten 73-jährigen Mann aus Parchim nach einer einstündigen Suche finden und ihn wohlbehalten zurück ins Pflegeheim bringen können (wir informierten).



