POL-SN: 16-Jährige bei körperlicher Auseinandersetzung unter Jugendlichen leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am 14.9. in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr soll es im Schweriner Schlossgarten / Englischer Garten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 16 Jahren gekommen sein. Es handelte sich bei den Beteiligten nach jetzigem Kenntnisstand um einen Syrer und seine deutsche Bekannte. Die Jugendliche wurde dabei leicht verletzt, ärztliche Soforthilfe war jedoch nicht erforderlich. Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können.



Der Vorgang soll von einem lebensälteren Paar wahrgenommen worden sein, die mit Fahrrädern unterwegs gewesen seien. Insbesondere diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 sowie über die Onlinewache entgegen.



