POL-GÜ: Einbruch in Fachhandel für Werkzeug und Landmaschinen in Roggentin

Roggentin (ots) -



Nachdem unbekannte Täter am späten Abend des 18.09.2023 in Roggentin gewaltsam in einen Fachhandel für Landmaschinen eingebrochen sind und hier diverse Werkzeuge entwendeten, ermittelt nun die Kriminalpolizei Güstrow.



Etwa 23:00 Uhr informierte der Geschäftsinhaber die Polizei über den Einbruch in das Geschäft am Globusring. Augenscheinlich entfernten die Täter ein Zaunfeld, um sich zunächst Zugang zu dem Gelände verschaffen zu können. Anhand objektiver Erkenntnisse ist festzuhalten, dass die Täter im Weiteren eines der mit Sicherheitsglas ausgestatteten Fenster zerschlugen, wodurch sie Zutritt zu den Geschäftsräumen erlangen konnten.



Nach einer ersten Einschätzung des Geschäftsbetreibers entwendeten die Täter mehrere Kettensägen und Heckenscheren. Der Wert des Diebesgutes wird zum jetzigen Zeitpunkt auf mindestens 12.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich darüber hinaus auf circa 5000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst kam am Tatort zum Einsatz. Die Beamten sicherten diverse Spuren. Auch mögliche Aufzeichnungen einer vor Ort installierten Videoüberwachungsanlage sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizei Güstrow geführt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell