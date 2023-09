POL-LWL: PKW prallte gegen Bäume - Fahrer schwer verletzt

Dreenkrögen (ots) -



Auf der Landesstraße 072 bei Dreenkrögen ist bei einem Autounfall am Montagmittag ein 65-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Fahrer kam aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen zwei Straßenbäume. Der zunächst eingeklemmte Fahrer musste anschließend durch die Feuerwehr aus dem Unfallauto befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten, der vor Ort ansprechbar war, später in ein Krankenhaus. Am Auto des 65-Jährigen, das nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden musste, entstand erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Bergung des Fahrzeuges musste die Landesstraße zwischen der Ortschaft Dreenkrögen und der Auffahrt zur BAB 24 für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 30.000 Euro geschätzt.



