POL-HRO: Eindringen in Wohnungen - Zeugenaufruf der Polizei

Nachdem es am Wochenende zu zwei ähnlichen Fällen des Eindringens in

Wohnungen gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen.



Der erste Fall ereignete sich am frühen Samstagmorgen in der

Werdervorstadt. Gegen 0:50 Uhr wurde eine 18-jährige Deutsche wach,

weil sich ein Unbekannter offenbar über ein offenstehendes Fenster in

ihre Wohnung gelangte. Die Geschädigte wurde durch den

Tatverdächtigen berührt, blieb laut ersten Erkenntnissen aber

körperlich unversehrt. Nach dem Erwachen der Frau ergriff der

Unbekannte die Flucht aus der Wohnung. Die Kriminalpolizeiinspektion

Schwerin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer

Sexualstraftat übernommen.



Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: circa 25

bis 30 Jahre alt, schlanke Statur, westasiatischer Phänotypus, kurze

schwarze Haare, bekleidet mit einem weiß-cremefarbenen

Kapuzenpullover und dunkler Hose.





Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der folgenden Nacht, in einer

Erdgeschoßwohnung im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch. Am frühen

Sonntagmorgen gegen 1:20 Uhr wurde eine schlafende 15-jährige

Deutsche durch die Anwesenheit eines Unbekannten wach, der sich

ebenfalls durch ein geöffnetes Fenster Zutritt zur Wohnung

verschaffte. Als die 15-Jährige auf sich aufmerksam machte, flüchtete

der Mann.



Hier wird der Täter wie folgt beschrieben: dunkel gekleidet, 180 bis

185 Zentimeter groß, wenig Haare bis Glatze.



Auch in diesem Fall werden die Ermittlungen durch die

Kriminalpolizeiinspektion Schwerin geführt. Inwieweit die Taten im

Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Täterhinweise

geben kann oder sonstige verdächtigeWahrnehmungen gemacht hat, wird

gebeten, sich unter den Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560 mit

der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.



Des Weiteren bittet die Polizei grundsätzlich, nicht nur vor dem

Hintergrund der beiden Straftaten, Fenster und Türen stets

geschlossen zu halten. Auch ein "auf Kipp" gestelltes Fenster stellt

keinen sicheren Schutz gegen unberechtigtes Eindringen dar.



