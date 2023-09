POL-LWL: Motorradfahrerin bei Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt

lübz (ots) -



Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor wurde am Montagmittag auf der Landesstraße 17 bei Passow eine 17-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Die Fahrerin war ersten Erkenntnissen zufolge mit ihrem Motorrad auf einen Traktor mit Pflug aufgefahren, der seine Geschwindigkeit wegen eines bevorstehenden Abbiegemanövers verringert haben soll. Dabei erlitt die 17-Jährige schwere Beinverletzungen. Sie wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers musste die Landesstraße an der Unfallstelle für knapp eine Stunde voll gesperrt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell