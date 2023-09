POL-HRO: Rostocker Polizei nimmt zwei Störer in Gewahrsam

Rostock (ots) -



Bereits am Freitagabend führte das distanzlose Auftreten zweier

Männer in der Rostocker Innenstadt zu Polizeieinsätzen, die jeweils

mit einer Festnahme des Störers endete.



Gegen 18:15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Mann, der in

der Kröperliner-Tor-Vorstadt in Höhe des dortigen Brunnes versuchte,

mehreren Frauen näherzukommen und sie zu berühren. Zwei männliche

Passanten, die ihn hiervon abbringen wollten, bespuckte und

beleidigte der Tatverdächtige. Die Polizei konnte den wohnsitzlosen

Mann schließlich während der Fahndung im Einkaufszentrum KTC stellen

und festnehmen.

Der 45-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde anschließend

in Gewahrsam genommen. Gegen ihn ermittelt fortan die Rostocker

Kriminalpolizei.



Ein ähnlicher Fall ereignete sich am selben Abend am Rostocker

Stadthafen. Auch in diesem Fall belästigte ein aus der Ukraine

stammende Mann nach den Angaben von Zeugen mehrere Frauen. Der

Vorfall ereignete sich gegen 18:45 Uhr.



Dem wohnsitzlosen Tatverdächtigen wurde zunächst ein Platzverweis

erteilt. Da er diesem nicht nachkam, nahm die Polizei auch den in

diesem Fall 30 Jahren alten Mann in Gewahrsam. Er muss sich wegen des

Verdachts der sexuellen Belästigung verantworten.



