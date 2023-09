POL-HRO: Geschädigter einer Schlägerei leistet Widerstand

Rostock (ots) -



Nachdem ein 16-Jähriger durch mehrere Personen in der Rostocker Innenstadt körperlich angegriffen wurde, hat die Rostocker Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.



Der Geschädigte befand sich am vergangenen Samstag gegen 19:30 Uhr im Bereich der Rostocker Wallanlagen, als er aus einer Personengruppe heraus provoziert und körperlich angegriffen wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde der im Landkreis Rostock wohnhafte Jugendliche von fünf Personen geschlagen und am Boden liegend getreten. Dabei verletzte er sich leicht.



Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden der flüchtigen Tatverdächtigen. Hinweise ergaben, dass einer von ihnen mit einem grünen Basecap bekleidet war.



Am Einsatzort versuchte sich der 16-Jährige den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen und leistete Widerstand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Im Anschluss wurde der Deutsche in seine Wohngruppe gebracht.



