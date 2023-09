POL-GÜ: Mehrere Kellereinbrüche in Teterow

Güstrow (ots) -



Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes kam es in zwei Mehrfamilienhäusern in der Teterower Schillerstraße zu mehreren Kellereinbrüchen.



Mehrere Anwohner teilten am 17.09.2023 telefonisch mit, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu deren Kellerräumen gemacht hätten. Die vor Ort eingesetzten Beamten konnten in zwei Hausaufgängen insgesamt 13 angegriffene Objekte feststellen, bei denen die Täter jeweils die Türscharniere aufgehebelt oder die Vorhängeschlosser durchtrennt haben.



Im Rahmen einer ersten Überprüfung konnten jedoch nur geringe Stehlmengen festgestellt werden. So sind nach aktuellem Stand der Ermittlungen neben Lebensmitteln auch zwei Werkzeuge entwendet worden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut einer ersten Schätzung auf circa 300 Euro.



Das eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde durch die Kriminalpolizei übernommen.



