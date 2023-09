POL-LWL: Kinderanhänger löste sich von Fahrrad und rollte in Wassergraben - Kleinkind lebensbedrohlich verletzt

Bandenitz (ots) -



Auf dem Fahrradweg entlang der Kreisstraße zwischen Bandenitz und Neu Zachun hat sich am Sonntag vergangener Woche (10.September 2023) ein schwerwiegender Unfall ereignet, bei dem ein knapp zweijähriges Kleinkind lebensbedrohlich verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich zunächst ein Kinderanhänger, in dem sich das Kleinkind befand, vom Fahrrad der Großmutter während der Fahrt unbemerkt gelöst haben. Der Anhänger war dann offenbar unkontrolliert in einen angrenzenden Wassergraben gerollt und dort versunken. Nach Angaben der Großmutter habe sie zwar kurz darauf den Verlust des Kinderanhängers bemerkt, ihn aber trotz sofortiger Suche nicht gleich finden können. Weiteren Angaben zufolge soll die Frau dann ihren Mann zur Unterstützung bei der Suche nach dem Kind und dem Anhänger hinzugeholt haben. Gemeinsam haben die Großeltern dann den Anhänger in einem knapp einen Meter tiefen Wassergraben entdeckt und das bewusstlose Kind daraus befreit. Anschließend brachten die Großeltern nach deren Angaben das Kleinkind direkt mit ihrem Auto ins Krankenhaus. Dort wird das Mädchen derzeit weiterhin intensivmedizinisch behandelt. Die Polizei hat nach einem Hinweis aus dem Krankenhaus erste Informationen zu diesem Vorfall erhalten und daraufhin Ermittlungen zu dessen Hergang eingeleitet. Derzeit ist noch völlig unklar, unter welchen Umständen sich der Kinderanhänger vom Fahrrad der Großmutter lösen konnte. Das Gefährt wurde durch die Kriminalpolizei sichergestellt.



