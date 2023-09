POL-NB: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der B 109 zwischen Anklam und Neu Kosenow (LK Vorpommern-Greifswald)

Anklam (ots) -



Am 17.09.2023, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße B

109 zwischen den Ortschaften Neu Koserow und Anklam ein schwerer

Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 51-jähriger Fahrer eines

PKW Mercedes die B 109 aus Richtung Anklam kommend in Richtung

Ducherow und beabsichtigte ein vorausfahrendes Fahrzeug zu

überholen. Dabei beachtete der 51-Jährige einen im Gegenverkehr

befindlichen PKW VW nicht. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem

Mercedes und dem VW. Durch den Zusammenstoß geriet der Mercedes ins

Schleudern und kollidierte mit einem ebenfalls im Gegenverkehr

befindlichen PKW Ford.

Der Fahrer des Mercedes und seine 56-jährige Beifahrerin wurden bei

dem Unfall leicht verletzt und mittels RTW zur weiteren Behandlung

ins Klinikum nach Ueckermünde verbracht. Der 80-jährige Fahrer des

VW und seine 79-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt

und mussten durch die Kameraden Freiwilligen Feuerwehr Anklam aus

diesem befreit werden. Sie wurden mit schweren, jedoch nicht

lebensbedrohlichen Verletzungen ins Universitätsklinikum Greifswald

verbracht. Der 56-jährige Fahrzeugführer des Ford und dessen

56-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der genauen

Unfallursache ein Sachverständiger der DEKRA eingesetzt.

Neben zwei Funkstreifenwagen der Polizei waren drei Rettungswagen,

drei Notärzte, ein Rettungshubschrauber sowie 19 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Anklam im Einsatz.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die

Bundesstraße für ca. vier Stunden voll gesperrt werden.



