POL-HRO: Alkoholisierte Fahrzeugführer im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

In der Nacht von Samstag zu Sonntag (16.09.2023 20:00 Uhr -

17.09.2023 05:00 Uhr) konnten die Mitarbeiter im Polizeipräsidium

Rostock mehrere Trunkenheitsfahrten feststellen.

Am Samstag wurde gegen 20:10 Uhr der 51-jährige Fahrer eines VW in

Schwerin-Krebsförden kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 2,75 Promille.

Um 20:35 Uhr stellte eine Funkwagenbesatzung des Wismarer

Polizeihauptreviers in Wismar-Dargetzow eine alkoholisierte

Pkw-Fahrerin fest. Die 46-Jährige war mit einem Atemalkoholwert von

1,46 Promille unterwegs.

Aber auch Fahrer von E-Scootern werden immer wieder alkoholisiert

festgestellt.

In Brüel kontrollierten Mitarbeiter des Sternberger Reviers gegen

22:07 Uhr einen 57-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Dieser war mit einem Atemalkoholwert von 1,12 Promille unterwegs.

Um 22:09 Uhr kam der 25-jährige Fahrer eines Audi aufgrund seiner

Alkoholisierung in der Hauptstraße in Schlagsdorf von der Fahrbahn ab

und prallte in der weiteren Folge gegen einen Zaun und einen

Geräteschuppen. Der Atemalkoholwert beim 25-Jährigen lag bei 2,55

Promille. Der Audi musste im Anschluss geborgen werden. Es entstand

ein geschätzter Schaden von über 15.000 Euro.

Um 22:18 Uhr wurde in Schwerin eine weitere Trunkenheitsfahrt

festgestellt. Der 35-jährige Mercedes-Fahrer konnte durch eine

Funkwagenbesatzung erst im Nachgang angetroffen werden. Dieser hatte

einen Atemalkoholwert von 2,0 Promille. Da der 35-Jährige angab, erst

nach dem Abstellen des Fahrzeuges getrunken zu haben wurde in

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine doppelte

Blutprobenentnahme durchgeführt.

Gegen 02:00 Uhr konnte in Wismar ein weiterer alkoholisierter Fahrer

eines E-Scooter festgestellt werden. Der 29-jährige Fahrer war mit

2,56 Promille unterwegs.

Auf der Kreisstraße 1 bei Nostorf versuchte gegen 02:20 Uhr ein

alkoholisierter 31-jähriger Fahrradfahrer vor einer Polizeikontrolle

zu flüchten. Bei der Überprüfung des Mannes hatte dieser, neben

erheblichen Ausfallerscheinungen, einen Atemalkoholwert von 1,58

Promille.

Erneut in Wismar, dieses Mal ein 32-jähriger Fahrradfahrer, konnte

gegen 02:30 Uhr in der Lübschen Straße mit einem Atemalkoholwert von

1,83 Promille angehalten werden.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verursachte ein 44-Jähriger

mit einem Mercedes-Transporter um 03:00 Uhr einen Unfall in der

Wismarschen Straße in Rostock. Sein Pech war zudem, dass er beim

Ausparken gegen einen Funkwagen der Rostocker Polizei fuhr. An beiden

Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.



In allen Fällen wurden Blutprobenentnahmen durchgeführt sowie die

vorhandenen Führerscheine sichergestellt. Für die Trunkenheitsfahrten

müssen sich die Verkehrsteilnehmer nun strafrechtlich verantworten.



Die tägliche schwerpunktmäßige Kontrolle von Verkehrsteilnehmern

durch die Polizei im Hinblick auf den Genuss alkoholischer Getränke

sowie der missbräuchlichen Einnahme von Betäubungsmitteln dient der

Erhöhung der Verkehrssicherheit aller am Straßenverkehr Teilnehmenden

und der Verhinderung von Verkehrsunfällen.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



