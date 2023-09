POL-HRO: Moped-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Herrnburg (ots) -



Am Samstag, 16.09.2023, ereignete sich in Herrnburg ein

Verkehrsunfall bei dem ein 45-jähriger Moped-Fahrer schwer verletzt

wurde.

Gegen 18:20 Uhr befuhr der 45-Jährige die Landesstraße 02 in Richtung

Lübeck.

Ihm entgegen kam der 38-jährige Fahrer eines Pkw Audi. Auf Höhe der

Einmündung in Richtung Palingen wollte der Audi-Fahrer nach links

abbiegen und übersah dabei den Moped-Fahrer. In der Folge stießen

beide Fahrzeuge nahezu frontal zusammen und der 45-Jährige stürzte

mit seinem Moped. Hierbei verletzte sich der Moped-Fahrer schwer. Ein

Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Klinikum nach

Lübeck. Zur Unfallaufnahme, Versorgung des Verletzten und Bergung des

Mopeds musste die Landesstraße 02 in Herrnburg bis 19:25 Uhr voll

gesperrt werden. Der Unfallschaden wird polizeilich auf 21.000 Euro

geschätzt.



